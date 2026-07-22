Ufficiale: Foden spiazza tutti e rinnova con il Manchester City fino al 2030

22/07/2026 | 14:35:45

Phil Foden, trequartista cresciuto e legato indissolubilmente al Manchester City, ha rinnovato il contratto con i Citizens fino al 2030.

Ecco il comunicato della società di Manchester: “Tifoso del City da tutta la vita, il 26enne continuerà un legame con il Club iniziato a nove anni nella nostra Academy. Da quando ha debuttato in prima squadra sotto la guida di Pep Guardiola nel 2017, è diventato uno dei giocatori più decorati della nostra storia. In totale ha vinto 20 titoli importanti con il City: sei titoli di Premier League, cinque League Cup, tre FA Cup, tre Community Shields e una Champions League, UEFA Super Cup e FIFA Club World Cup. Talento offensivo istintivo, Foden ha anche attirato l’attenzione con premi individuali tra cui il PFA Player of the Year 2023/24, il FWA Footballer of the Year e il Premier League Player of the Season. Nel maggio 2026 è diventato solo il sesto giocatore a segnare 100 contributi in Premier League per il City, mentre è uno dei soli 20 uomini ad aver segnato 100 volte per il Club nei nostri 132 anni di storia”.

Sono arrivate, congiuntamente, le parole di Foden: “Impegnare il mio futuro con il City significa tutto per me. Giocare per questo club è tutto ciò che ho sempre desiderato fare ed è sempre un onore indossare la maglia. Non mi sfugge il fatto di essere stato abbastanza fortunato da far parte di un periodo storico con così tanti titoli vinti, ma guardiamo sempre al futuro e cerchiamo di vincere di più. Posso solo ringraziare il Club, lo staff, i compagni di squadra e i tifosi che continuano a riporre la loro fiducia in me e a fidarmi che io dia tutto il possibile per il City e spero di poter ripagarti per gli anni a venire. Non vedo l’ora di lavorare di nuovo con Enzo. È stato brillante durante la stagione del Treble – qualcuno che tutti i giocatori rispettavano e con cui amavano lavorare. Averlo di nuovo qui è emozionante. Personalmente, so di essere migliorato molto lavorando con i nostri allenatori e la squadra di livello mondiale e, mentre molte delle leggende che erano qui quando ho sfondato se ne vanno, sono entusiasta per la prossima fase della mia carriera in questo grande Club.”

Foto: Sito Manchester City