Ufficiale: Fluminense, il tecnico Renato Gaucho si dimette

24/09/2025 | 11:21:25

Non sono una sorpresa le dimissioni del tecnico della Fluminense, Renato Gaúcho. L’allenatore, dopo il pareggio per 1-1 contro il Lanús, che ha sancito l’eliminazione del Tricolor dalla Copa Sudamericana, aveva annunciato in conferenza stampa che si sarebbe dimesso. Ora, la decisione è stata confermata dal comunicato ufficiale del club:

“Il Fluminense FC comunica che Renato Gaúcho non è più alla guida tecnica della squadra. L’allenatore si è dimesso dopo la partita di martedì (23/09).

Lasciano il club anche gli assistenti Alexandre Mendes e Marcelo Salles. Il club ringrazia i professionisti per tutta la dedizione mostrata durante il loro lavoro e augura loro successo nel prosieguo delle rispettive carriere.

L’assistente tecnico permanente, Marcão, assumerà la guida della squadra in via provvisoria.”

Foto: Sito Fluminense