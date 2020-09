Ufficiale: Florenzi in prestito al Psg

Alessandro Florenzi è ufficialmente un nuovo giocatore del Paris Saint Germain. Il difensore, che indosserà la maglia numero 24, arriva in prestito con diritto di riscatto. Il club francese ha annunciato il suo nuovo acquisto con un video su Twitter.

“Sono molto contento di essere un giocatore del Psg – ha dichiarato Florenzi -. È uno dei club più importanti in Europa, come dimostra la finale di Champions League giocata il mese scorso. Darò il meglio per la squadra e i tifosi. Avremo tante sfide davanti e sarà un onore giocare con i miei compagni di squadra, che sono i migliori giocatori al mondo”.

Foto: sito Psg