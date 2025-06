Ufficiale: Florenzi e il Milan si separano

30/06/2025 | 15:01:17

Alessandro Florenzi non continuerà la sua esperienza con la maglia del Milan. Pochi minuti fa infatti, il club rossonero ha ufficializzato l’addio del calciatore ex Roma sui propri profili social, salutandolo con parole di stima e riconoscenza: “Leader in campo e fuori: grazie di tutto, Spizzi!”

Foto: Instagram Florenzi