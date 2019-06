Ufficiale: Floccari rinnova per un’altra stagione con la Spal

Spal-Floccari, avanti insieme. Mediante un comunicato ufficiale, il club di Ferrara ha annunciato che l’attaccante “ha rinnovato il suo rapporto sportivo con la S.P.A.L. fino al 30 giugno 2020. Nell’ultima stagione, Floccari è stato tra i giocatori determinanti per il raggiungimento della salvezza con tre giornate d’anticipo, grazie alle sue tre pesanti reti segnate ad Empoli, Juventus e ChievoVerona, arrivando così a 73 goal totali in Serie A. Per lui 20 presenze nella stagione appena conclusa che lo portano a 346 totali in massima serie, ovvero a ridosso di un traguardo altrettanto prestigioso. La società biancazzurra è orgogliosa di aver confermato in gruppo Sergio Floccari, sia dal punto di vista tecnico-sportivo, sia dal fondamentale lato umano e professionale”.

Foto: twitter ufficiale Spal