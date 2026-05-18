Ufficiale: Flick rinnova con il Barcellona fino al 2028

18/05/2026 | 15:04:32

Flick e il Barcellona vanno avanti insieme, c’è l’annuncio sul rinnovo del tecnico: “Il Barcellona e Hansi Flick hanno raggiunto un accordo per il prolungamento del suo contratto, che lo legherà al club fino al 30 giugno 2028 con un’opzione per un’ulteriore stagione. Il tecnico tedesco ha firmato il suo nuovo contratto lunedì presso la sede del club, alla presenza del presidente del Barcellona Rafa Yuste, del direttore dell’area calcistica Anderson Luis de Souza “Deco” e di altri membri della commissione sportiva. Era presente anche il presidente eletto Joan Laporta.

foto x barcellona