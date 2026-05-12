Ufficiale: Flick rinnova con il Barcellona fino al 2028. Il tecnico: “Ora vogliamo la Champions”

12/05/2026 | 15:17:56

Hansi Flick ha rinnovato il contratto con il Barcellona fino al 2028. Il tecnico tedesco, ai canali ufficiali del club, ha confermato l’accordo aggiungendo una opzione per un’ulteriore stagione, ufficializzando di fatto le indiscrezioni circolate nelle ultime ore in Spagna.

Le sue parole: “Sono molto felice, sia per me che per dare fiducia al mio staff e lavorare uno o due anni in più. Molti allenatori sarebbero contenti di avere un contratto di tre, quattro o cinque anni, ma in questo caso, al Barça, è giusto limitarlo e lo apprezzo”.

Flick ha poi chiarito i dettagli dell’intesa raggiunta con il club catalano: “Andremo avanti fino al 2028 e poi vedremo. Se tutto andrà bene prenderemo la decisione di restare un altro anno. Il club ha questo diritto, io anche, ed è un ottimo accordo. Abbiamo un grande impegno davanti a noi: lavorare ancora più duramente, raggiungere il massimo livello e vincere titoli”.

Infine, inevitabile il riferimento al grande sogno europeo del Barcellona: “Tutti hanno questo incredibile sogno di vincere la Champions League. Ci riproveremo, questo è ciò che posso dire. Sono grato per la fiducia che mi è stata data per lavorare qui ancora molti anni”.

Foto: Instagram Barcellona