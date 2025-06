Ufficiale: Flekken nuovo portiere del Bayer Leverkusen

03/06/2025 | 16:20:39

Mark Flekken è un nuovo giocatore del Bayer Leverkusen. Il portiere olandese lascia il Brentford e si trasferisce nella squadra della tedesca per una cifra intorno ai 10 milioni.

Questa la nota: “Il nazionale olandese Flekken si è unito al Bayer Leverkusen dal Friburgo nel maggio 2023 e lascia la zona ovest di Londra dopo aver collezionato 77 presenze in tutte le competizioni per il club, mantenendo la porta inviolata in 15 partite. Ha esordito nella partita inaugurale della stagione 2023/24 contro il Tottenham Hotspur al Gtech Community Stadium, pareggiando 2-2. Il trentunenne ha giocato tutte le partite in Premier League in quella stagione, tranne una, saltando solo la trasferta contro il Manchester United per malattia. Flekken è stato assente in una sola partita di campionato anche nel 2024/25; la sua ultima presenza per il club risale al pareggio per 1-1 dell’ultima giornata contro i Wolves”.

Foto: logo Bayer Leverkusen