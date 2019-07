Ufficiale: Flamengo, preso il terzino ex Atletico Filipe Luis

Il Flamengo, attraverso i propri canali ufficiali di informazione, ha annunciato di aver raggiunto l’accordo per l’ingaggio di Filipe Luis. Il laterale difensivo sinistro, dopo un lungo percorso in Europa, torna in Patria. L’ex Atletico Madrid e Chelsea ha firmato un contratto biennale con il club brasiliano.

É oficial! O lateral-esquerdo Filipe Luís é o novo reforço do Mengão! Seja bem-vindo, craque! Muito sucesso com o Manto Sagrado! pic.twitter.com/nv3cn7LJ6z — Flamengo (@Flamengo) July 23, 2019

Foto: Flamengo Twitter