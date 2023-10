Ufficiale: Fiorenzuola, esonerato Bonatti. Al suo posto Turrini supportato dal vice Guglieri

Il Fiorenzuola esonera Andrea Bonatti, al suo posto la coppia Francesco Turrini supportato dal vice allenatore Guglieri. Di seguito la nota ufficiale: “U. S Fiorenzuola comunica di aver sollevato Andrea Bonatti dall’incarico di Allenatore della Prima Squadra. La società ringrazia il Sig. Bonatti per il lavoro svolto e la professionalità dimostrata e gli augura le migliori fortune professionali per il proseguo della sua carriera. U.S. Fiorenzuola comunica inoltre che da oggi la guida tecnica della Prima Squadra è affidata a Francesco Turrini (già allenatore della Primavera) supportato dal vice allenatore Ettore Guglieri”.

Foto: Logo Fiorenzuola