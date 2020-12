Ufficiale: Fiorentina, il Flamengo riscatta Pedro

Pedro, l’attaccante acquistato dalla Fiorentina nell’estate 2019, è stato riscattato dal Flamengo. Il brasiliano era tornato in patria dopo sei mesi in cui non era riuscito a mettersi in mostra con la maglia viola. La cifra stabilita per il riscatto ammonta a 14 milioni di euro. Questo il comunicato della Fiorentina: “Acf Fiorentina comunica che il Clube de Regatas do Flamengo ha esercitato il diritto di riscatto per l’acquisto, a titolo definitivo, del calciatore Abreu Dos Santos Pedro Guilherme“.

Foto: Globo Esporte