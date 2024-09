Pietro Comuzzo ha prolungato il suo contratto con la Fiorentina fino al giugno del 2028.

In questo avvio di stagione il giocatore è stato impiegato spesso all’interno delle rotazioni di Raffaele Palladino, mettendo insieme 3 presenze in campionato e una in Conference League contro la Puskas Akademia.

Foto: Instagram Fiorentina