Ufficiale: Fiorentina, ceduto Zurkowski all’Empoli

L’Empoli FC comunica di aver raggiunto l’accordo con l’ACF Fiorentina per l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto di riscatto e contro riscatto delle prestazioni sportive di Szymon Żurkowski.

Szymon Żurkowski è un centrocampista polacco nato a Tychy il 25 settembre 1997. Cresciuto prima nel MOSir Jastrzebie Zdroj e poi nel Górnik Zabrze, esordisce tra i professionisti nel novembre del 2016, in occasione della gara vinta 4-0 contro il Wisla Pulawi. Contribuisce alla promozione nella massima serie della formazione polacca, per poi diventare un punto fisso del Gornik in Ekstraklasa. Nel gennaio del 2019 viene acquistato dalla Fiorentina, che lo lascia comunque in prestito in Polonia fino al termine della stagione. Arriva a Firenze nell’estate dello stesso anno, giocando nelle prima parte di stagione 2 gare prima di trasferirsi proprio all’Empoli. La scorsa stagione il ritorno in azzurro, dove colleziona 23 presenze e 2 reti, contribuendo alla promozione in A. Żurkowski ha esordito con la nazionale polacca nel settembre del 2017, facendo parte della squadra che ha disputato la fase finale dell’Europeo di categoria giocato nell’estate del 2019 in Italia.

̀ Centrocampista polacco classe 1997, arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto e contro riscatto dall’@acffiorentina pic.twitter.com/UsKH9NQnjB — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) July 23, 2021

Foto: Twitter Empoli