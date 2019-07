Ufficiale: Finotto è un nuovo giocatore del Monza

Mattia Finotto è un nuovo giocatore del Monza. Ecco, di seguito, il comunicato ufficiale del club: “E’ stato depositato il contratto che legherà l’attaccante Mattia Finotto all’AC Monza fino al 30 giugno 2021. Per Mattia, nato a Valdobbiadene il 28 Dicembre 1992 si tratta di un ritorno, avendo già indossato la maglia biancorossa nelle stagioni 2012-2013 e 2013-2014. La sua carriera calcistica lo ha visto iniziare nella Sambonifacese e dopo la prima esperienza monzese è passato alla Spal, contribuendo alla scalata del club ferrarese dalla Serie C alla Serie A, per poi passare temporaneamente alla Ternana (serie B) e Cittadella (serie B). Il giocatore torna al Monza a titolo definitivo. Bentornato Mattia!”.

Foto: sito ufficiale Monza