Finn Azaz è un nuovo giocatore dell’Aston Villa, arriva dal WBA. Il centrocampista 20enne è stato subito girato in prestito al Newport County.

Aston Villa is pleased to announce the signing of Finn Azaz.

The 20-year-old joins from West Bromwich Albion and immediately heads out on loan to League Two side Newport County.

— Aston Villa (@AVFCOfficial) July 26, 2021