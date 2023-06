Ufficiale: Filippo Delli Carri approda al Padova

Con una nota ufficiale, il Padova annuncia il nuovo acquisto in difesa: Filippo Delli Carri saluta infatti il Como, e approda in biancoscudato, firmando un contratto triennale. Il comunicato del club veneto: “Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato il trasferimento a titolo definitivo del difensore classe 1999 Filippo Delli Carri dal Como 1907. Delli Carri ha firmato un accordo in biancoscudato dal 1 luglio 2023 fino al 30 giugno 2026. Filippo Delli Carri nasce a Torino il 3 maggio 1999 ed è un difensore di 191 cm per 80 Kg. Cresciuto calcisticamente nel Pescara, nel 2017 entra nel settore giovanile della Juventus. L’esordio nei professionisti avviene però con la maglia del Rieti nella stagione 2018/2019, dove a fine stagione colleziona 24 presenze in Serie C. Torna alla Juventus Under 23 dove colleziona 30 presenze in due stagioni tra il 2019 al 2020 vincendo una Coppa Italia di Serie C 2019/2020. Nell’estate 2021 viene prelevato in prestito dalla Salernitana dove fa il suo esordio in Serie A l’11 dicembre 2021 contro la Fiorentina. A fine stagione saranno 5 i gettoni in massima serie, viene quindi prelevato a titolo definitivo dal Como in Serie B. Nel gennaio 2023 si trasferisce in prestito al Padova in Serie C, collezionando 16 presenze e 2 reti messe a segno contro Triestina e Mantova. Curiosità: è figlio di Daniele Delli Carri, ex difensore, tra le altre, di Torino, Genoa, Piacenza, Siena, Fiorentina e Pescara, attualmente direttore sportivo”.

Foto: logo ufficiale 2019