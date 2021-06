Ufficiale: Filippini confermato alla guida della Pro Sesto

Proseguirà l’esperienza di Antonio Filippini sulla panchina della Pro Sesto. Ecco l’annuncio ufficiale del club. “Pro Sesto 1913 comunica di aver confermato la guida tecnica per la prima squadra maschile per la stagione 2021/2021 ad Antonio Filippini. L’allenatore bresciano ha firmato un contratto fino al giugno 2022”.

Il presidente del club, Gabriele Albertini, al sito ufficiale del club, ha dichiarato: “Abbiamo deciso di dare continuità al finale della scorsa stagione dove la squadra aveva dimostrato di aver reagito positivamente al cambio tecnico e questo grazie anche al lavoro di mister Filippini. Ci siamo trovati bene con lui e siamo convinti che con le sue idee e la sua professionalità, unite al lavoro della Società e dei giocatori che sceglieremo, potremo fare una grande stagione”.

Molto soddisfatto della conferma il tecnico della Pro: “Sono contento di rimanere in un ambiente sano, in una Società che ho già avuto modo di conoscere in questi mesi. Partire dall’inizio è importante per un allenatore per costruire la squadra insieme alla Società e per conoscere bene tutti i giocatori. Sono convinto – ha concluso Filippini – che faremo ancora bene”.