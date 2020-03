Ufficiale: FIFA, rinviato il Mondiale per club a data da destinarsi

Non solo l’Europeo e la Copa America, slitta anche il Mondiale per club a causa dell’emergenza Coronavirus. La FIFA, infatti, ha disposto il rinvio a data da destinarsi del FIFA Club World Cup: la manifestazione – si legge nel comunicato ufficiale – verrà riprogrammata in un secondo momento, quando ci sarà maggiore chiarezza sulla situazione dello sport mondiale, nel 2021, nel 2022 o nel 2023.

