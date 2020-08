Ufficiale: Feyenoord, ritorna van Persie

Il Feyenoord attraverso una nota apparsa sui social ha annunciato il ritorno di Robin van Persie, non più come calciatore e si unisce allo staff tecnico del club olandese. L’attaccante, che si era ritirato dal calcio giocato nel 2019, dopo ritorna nel suo vecchio e affianca Dick Advocaat: “Non è una funzione ufficiale”, ha spiegato Van Persie venerdì mattina. “Ecco perché trovo difficile dargli un nome. Ad esempio, non mi vedo come un allenatore attaccante. Penso che sia una situazione vantaggiosa per tutti: scoprirò qui se mi piace e posso aiutare un po’ lo staff in questo. Dick mi ha chiamato e mi ha chiesto se volevo venire. E non posso dire di no a Dick.”

Foto: twitter Feyenoord