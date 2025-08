Ufficiale: Feyenoord, ceduto Paixao al Marsiglia

01/08/2025 | 18:55:43

Igor Paixao è un nuovo giocatore del Marsiglia. Ecco il comunicato del club olandese: Il Feyenoord ha raggiunto un accordo con l’Olympique de Marseille per il trasferimento di Igor Paixão. L’ala brasiliana di 25 anni, sotto contratto con il Feyenoord fino a metà 2029, lascia Rotterdam immediatamente per trasferirsi sulla costa del Sud della Francia e giocare in Ligue 1.

Foto: sito feyenoord