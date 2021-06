Ufficiale: Feyenoord, arriva Holmgren Pedersen e Slory rinnova fino al 2024

Due annunci in giornata per il Feyenoord, il rinnovo di Jaden Slory fino al 2024 e l’acquisto di Marcus Holmgren Pedersen dal Molde FK, firma fino al 2026.

Ecco i post sui social del club biancorosso:

Here to write his own chapter. 📖

𝙅𝙖𝙙𝙚𝙣 𝙎𝙡𝙤𝙧𝙮 ✘ 𝙁𝙚𝙮𝙚𝙣𝙤𝙤𝙧𝙙#VarkenoordView

