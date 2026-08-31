Ufficiale: Ferretti torna al Cesena

31/08/2026 | 11:54:40

Il Cesena ha annunciato di aver tesserato Luca Ferretti, il comunicato: “Cesena FC comunica di aver sottoscritto un contratto con il portiere Luca Ferretti fino al 30 giugno 2027. Cresciuto nel settore giovanile dell’AC Carpi e con esperienze in Serie C tre le fila di Feralpisalò e Rimini, l’estremo difensore classe 2003 torna a fare parte della rosa bianconera, dopo aver indossato la maglia del Cavalluccio anche nella stagione 2025/2026. In bianconero Ferretti indosserà la maglia numero 13. Bentornato a Cesena Luca!”

foto facebook cesena