Ufficiale: Ferran Torres è un nuovo calciatore del PSG. Contratto fino al 2031

15/08/2026 | 11:34:47

Il Paris Saint-Germain ha annunciato di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Ferran Torres.

Questo il comunicato:

“Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare di essersi assicurato le prestazioni di Ferran Torres. L’attaccante spagnolo campione del mondo ha firmato con il club fino al 2031 e indosserà la maglia numero 9.

Nato a Foios, in Spagna, il 29 febbraio 2000, Ferran Torres ha scoperto il calcio attraverso il futsal prima di entrare nell’accademia del Valencia CF all’età di 7 anni. Cresciuto nelle giovanili del Che , è diventato il primo giocatore nato nel XXI secolo a giocare nella Liga, contro l’Eibar il 16 dicembre 2017. Ha trascorso tre stagioni ai massimi livelli con il club, dal 2017 al 2020, debuttando anche in UEFA Champions League. In 97 partite con il Valencia, Ferran Torres ha lasciato un segno indelebile e ha stabilito diversi nuovi record per la sua età, diventando, a 19 anni e 324 giorni, il giocatore più giovane nella storia del club ad aver disputato 50 partite di campionato, nonché il primo marcatore nato nel XXI secolo in Champions League per un club spagnolo. Ha vinto il suo primo trofeo da professionista nel 2019, sollevando la Copa del Rey.

Le sue prestazioni gli valsero il trasferimento al Manchester City nel 2020. Sotto la guida di Pep Guardiola, Ferran Torres segnò il suo primo gol con i Citizens in EFL Cup contro il Burnley, appena sei giorni dopo il suo debutto in Premier League contro il Wolverhampton. Nel 2021, partecipò alla cavalcata del Manchester City fino alla finale di UEFA Champions League, vincendo anche il titolo di Premier League e la Coppa di Lega. Durante la stagione 2021-22, giocò la prima metà del campionato con il Manchester City prima di trasferirsi al Barcellona durante la finestra di mercato invernale. In totale, lo spagnolo collezionò 43 presenze con i Citizens , segnando 16 gol e fornendo 4 assist.

Con i blaugrana , “El Tiburón” (soprannome spagnolo per “Lo Squalo”) si è rapidamente affermato come figura chiave dell’attacco della squadra catalana. In 207 partite con il Barcellona, ​​ha segnato 65 gol, tra cui quello nella finale di Copa del Rey vinta contro il Real Madrid nel 2025, dove ha contribuito a portare la partita ai tempi supplementari. Con il Barcellona, ​​Ferran Torres ha vinto tre titoli della Liga, una Copa del Rey e due Supercoppe di Spagna.

Con la nazionale spagnola , Ferran Torres si è fatto un nome fin dai primi anni nelle giovanili. Ha vinto il Campionato Europeo Under 17 nel 2017 e poi quello Under 19 nel 2019 con la stessa generazione di giocatori. Da allora, l’attaccante si è affermato come un elemento chiave della nazionale maggiore, collezionando 65 presenze.

Fu nientemeno che Luis Enrique, allora commissario tecnico della Spagna, a dargli la sua prima opportunità in nazionale durante una partita di Nations League contro la Germania nel 2020. In seguito, partecipò sia agli Europei del 2020 che ai Mondiali del 2022 in Qatar. Gli anni successivi furono coronati dal successo per la Roja e Ferran Torres. Prima nel 2023, con la vittoria della Nations League. Poi, nel 2024, con la conquista del suo primo titolo importante con la nazionale, vincendo il Campionato Europeo UEFA in Germania. Proprio quest’estate, in Nord America, il giocatore nato a Valencia ha vinto la Coppa del Mondo, contribuendo ad aggiungere una seconda stella alla maglia della Spagna. Ferran Torres ha inciso il suo nome nella storia segnando l’unico gol della finale nei tempi supplementari, che ha permesso alla Roja di sconfiggere l’Argentina, e aggiudicandosi anche il premio di migliore in campo“.

Foto: sito PSG

