Ufficiale: Fernando Santos non è più il CT dell’Azerbaigian

08/09/2025 | 12:07:32

Risultati deludenti e poco gioco: ingredienti che hanno portato alla risoluzione del contratto tra Fernando Santos e l’Azerbaigian. Un ruolino di marcia pessimo per l’ex CT del Portogallo: zero vittorie, due pareggi e nove sconfitte in undici partite. La decisione è giunta a margine della sonora sconfitta contro l’Islanda per 5-0 valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Questa la dichiarazione ripresa da A BOLA: “Non posso non ringraziare il Presidente della Federazione per il rispetto e la considerazione personale che ha sempre avuto nei miei confronti. Ringrazio anche il popolo dell’Azerbaigian per l’ospitalità e l’affetto che mi ha dimostrato durante tutto questo periodo. L’obiettivo che mi è stato proposto dalla Federazione dell’Azerbaigian nel giugno 2024 è stato quello di riformulare le basi del calcio del Paese – ha proseguito Fernando Santos – dal punto di vista tecnico e infrastrutturale, passando per i quadri competitivi e la formazione, con l’intento di presentare una squadra competitiva nella fase di qualificazione per EURO 2028. Ho presentato, con i dovuti adattamenti, un piano ampio nel settembre 2024, simile ad altri progetti che ho elaborato nelle federazioni in cui ho lavorato. Spero che questo progetto possa rivelarsi utile per l’AFFA e che stimoli gli investimenti necessari per creare e sviluppare talenti calcistici che permettano di ottenere risultati migliori in futuro. Auguro a tutti la massima felicità”.

fernando santos twitter uefa euro 2020