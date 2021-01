Ufficiale: Fernando Gago inizia all’Aldosivi la carriera da allenatore

Fernando Gago, ex centrocampista argentino del Real Madrid e del Boca Juniors, è il nuovo allenatore del Club Atletico Aldosivi. Gago ha vestito anche la maglia della Roma nella sua carriera da giocatore e inizierà in patria la sua avventura in panchina.

Ecco l’annuncio:

