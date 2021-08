Ufficiale: Fermana, torna Giorgio Capece a centrocampo

È ufficiale: Giorgio Capece torna alla Fermana. Il centrocampista classe 1992, che aveva già vestito la maglia gialloblù nel 2018, ha firmato un contratto annuale. Ecco l’annuncio del club marchigiano:

“La Fermana comunica l’accordo con il centrocampista centrale Giorgio Capece. Classe 1992, fermano di nascita, Giorgio ritrova la maglia della Fermana che aveva già vestito nella stagione 2017-2018 con 7 presenze e un assist. Una carriera che non ha bisogno di grandi presentazioni con ben 25 presenze e un assist in Serie B con la maglia dell’Ascoli, 209 presenze in Serie C con 9 gol e 14 assist totali vestendo le maglie di Spal, Virtus Lanciano, Spal, Cosenza, Juve Stabia e Paganese. Nell’ultima stagione ha vissuto una stagione da protagonista con la maglia del Bitonto nel girone H di Serie D collezionando 27 presenze tra campionato e playoff con i neroverdi. Ha siglato un accordo fino al 30 giugno 2022”.

Foto: Instagram Fermana