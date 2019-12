Ufficiale: Fermana, tesserato l’esperto portiere Ginestra

La Fermana comunica di aver raggiunto l’accordo con il portiere Paolo Ginestra, classe 1979, protagonista di una prima parte di stagione importante con il Notaresco, leader del girone F di Serie D, società che lo ha appena svincolato. Per Ginestra si tratta di un ritorno in maglia canarina avendo vestito la maglia gialloblù nelle ultime due stagioni: 4 presenze nel 2017-2918 e 19 la scorsa stagione di cui ben 11 chiuse senza subire reti. Per lui un contratto che lo lega alla Fermana fino al 30 giugno 2021.