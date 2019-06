Ufficiale: Fermana, il ds Andreatini rinnova fino al 2021

Mediante un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Fermana ha annunciato “il rinnovo del contratto col direttore sportivo Massimo Andreatini che ha firmato un biennale che lo legherà ai colori gialloblu fino al 2021. Una collaborazione nata nella stagione 2017-2018 quella col ds romagnolo diventata sempre più preziosa e che si prolunga proprio nell’ottica della conitnuità del progetto. “Sono molto felice di rimanere alla Fermana – ha detto proprio Andreatini – sono onorato di far parte di questa società. In questi anni si è creato un legame difficile da spiegare. Vivere il mondo Fermana significa vivere qualcosa di magico per me perchè si unisce la semplicità del gioco del calcio a un’agenda molto attenta a quello che necessita calcio professionistico. Ora, si azzera tutto e si riparte con grande voglia e impegno. I presupposti imprescindibili sono gli stimoli e la serietà della società, a cui va un grande ringraziamento per avermi riconosciuto il lavoro fatto insieme al direttore Fabio Massimo Conti. Ci lega un rapporto speciale, che va oltre il calcio, di grande rispetto. Un connubio che cresce ogni giorno e si arricchisce di quello che è diventato un legame importante”.