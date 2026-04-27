Ufficiale: Fenerbahce, esonerato Tedesco
27/04/2026 | 21:59:17
Domenico Tedesco non è più l’allenatore del Fenerbahçe. Lo ha reso noto il club turco con un comunicato ufficiale. Fatale al tecnico italiano il pesante ko nel derby contro il Galatasaray nell’ultimo turno di campionato (3-0).
Kamuoyuna Duyuru
Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda;
Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır.
Sportif Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması… pic.twitter.com/7F7w2H0tFz
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 27, 2026
Foto: X Fenerbahce