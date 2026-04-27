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Ufficiale: Fenerbahce, esonerato Tedesco

27/04/2026 | 21:59:17

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Domenico Tedesco non è più l’allenatore del Fenerbahçe. Lo ha reso noto il club turco con un comunicato ufficiale. Fatale al tecnico italiano il pesante ko nel derby contro il Galatasaray nell’ultimo turno di campionato (3-0).

Foto: X Fenerbahce