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Ufficiale, Fenerbahce: acquistato Osayi-Samuel dal QPR. Arriverà in estate

16.01.2021 | 11:15

Attraverso il proprio profilo Twitter, il Fenerbahce ha comunicato l’acquisto di Bright Osayi-Samuel dal QPR. L’avventura turca del centrocampista inglese classe 1997 comincerà dalla prossima estate. Il giocatore resterà infatti in Inghilterra fino al termine della stagione per poi approdare in Turchia per i prossimi 4 anni.

 


Foto: Logo Fenerbahce