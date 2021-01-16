Ufficiale, Fenerbahce: acquistato Osayi-Samuel dal QPR. Arriverà in estate

Attraverso il proprio profilo Twitter, il Fenerbahce ha comunicato l’acquisto di Bright Osayi-Samuel dal QPR. L’avventura turca del centrocampista inglese classe 1997 comincerà dalla prossima estate. Il giocatore resterà infatti in Inghilterra fino al termine della stagione per poi approdare in Turchia per i prossimi 4 anni.

Bilgilendirme | Kulübümüz Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, 4 sezon için anlaşmaya varmıştır.

Transfer ile ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır. pic.twitter.com/C2qb33Q6Lq

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 15, 2021