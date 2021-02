La Manzanese, squadra militante in Serie D, ha ufficializzato l’acquisto di Felipe Dal Belo, ex difensore della SPAL svincolatosi in estate. Felipe, che ha un lungo passato in Serie A con le maglie dell’Udinese, dell’Inter e del Parma, da settimana si stava allenando con la squadra friulana, che lo ha tesserato nelle scorse ore.

Foto: Sito Spal