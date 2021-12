Ufficiale: Felipe Melo lascia il Palmeiras

Felipe Melo lascia il Palmeiras dopo che il club ha deciso di non rinnovargli il contratto. Il saluto della società tramite un comunicato: “Felipe, quando sei arrivato, a gennaio 2017, hai detto che il tuo obiettivo era essere un idolo del Palmeiras e vincere titoli importanti – si legge nella nota ufficiale diramata dal Palmeiras –. Cinque anni dopo, guardando indietro, hai vinto il brasiliano 2018, il Paulista 2020, la Coppa del Brasile 2020 e le Libertadores 2020 e 2021. Che missione! A proposito di Libertadores, ricordi quanto ti ha istigato, quanto ti ha fatto venire la pelle d’oca sentire dagli spalti che la Coppa Libertadores è un’ossessione? Così. Hai portato questa gioia alla folla che canta e ti acclama per ben due volte. In cinque anni ci sono stati anche momenti difficili, stagioni senza titoli, ma sempre con intensità, come essere Palmeiras e com’è essere Felipe Melo. La tua scelta è stata davvero la migliore possibile quando hai deciso di tornare in Brasile per continuare la tua carriera vincente in Europa. Dopotutto, un vero campione riconosce l’altro. Decisioni difficili al momento giusto definiscono il peso del personaggio nella storia.La sua partenza non segna la fine della tua carriera al Palmeiras, ma l’inizio della tua eternità.Si sale al livello più alto che il calcio offre, segnato per sempre sui muri del club e nella memoria del tifoso.Felipe, hai fatto la storia nel più grande club del Brasile e ora tre volte campione d’America”.

FOTO: Twitter Felipe Melo