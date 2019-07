Ufficiale: Felicioli e Casale sono due giocatori del Venezia

Dopo aver annunciato in giornata l’acquisto di Gavioli, il Venezia ha annunciato sul suo sito gli acquisti di Felicioli da Milan e di Casale dall’Hellas. Ecco il comunicato del club:” Il Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società A.C. Milan il diritto alle prestazioni sportive del giocatore Gian Filippo Felicioli.Il difensore classe ’97 ha sottoscritto col club un contratto quadriennale fino al 30.06.2023. Felicioli nella serata di oggi si aggregherà ai compagni di squadra in ritiro a Mezzana. Venezia FC comunica di aver trovato l’accordo con la società Hellas Verona per il prestito con diritto di opzione e contro opzione di riscatto del difensore centrale classe ’98 Nicolò Casale”.

Foto Twitter Venezia