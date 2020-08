Ufficiale: Federico Benedetti in prestito alla Vis Pesaro

La Vis Pesaro prende in prestito Federico Benedetti dalla Triestina, come riporta il comunicato apparso sul sito ufficiale del club biancorosso:

“L’attaccante Federico Benedetti è ufficialmente un nuovo giocatore della Vis Pesaro 1898. Il giovane attaccante, classe 2001, arriva in prestito dal Trestina, società militante in Serie D, con diritto di riscatto a favore della Vis Pesaro. Forte fisicamente, alto 1.89 cm, di piede sinistro, Benedetti è una prima punta in grado di svariare su tutto il fronte dell’attacco. È cresciuto nel settore giovanile del Perugia e la scorsa stagione con la maglia del Trestina ha disputato 25 presenze in Serie D, girone E, segnando 5 reti e fornendo 6 assist. È stato anche titolare della Rappresentativa Serie D, la quale avrebbe dovuto partecipare al torneo di Viareggio in programma a marzo, poi rinviato causa Covid. È considerato uno dei giovani prospetti più importanti del centro Italia. Venerdì mattina sarà sottoposto a tampone e test sierologico con tutta la squadra e lo staff e poi inizierà la sua avventura in biancorosso, la prima nel calcio professionistico”.

Foto: Vis Pesaro Twitter