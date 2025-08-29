Ufficiale: Federico Barba è un nuovo giocatore del Persib

29/08/2025 | 16:24:11

Federico Barba lascia l’Italia e vola in Indonesia: il difensore ha firmato un contratto con il Persib. Il classe ’93 ha dichiarato: “Grazie a tutti, soprattutto ai Bobotoh. Mi sono sentito subito accolto e questo mi rende molto felice. Ora dobbiamo restare uniti per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti”. Il difensore ha all’attivo più di 100 partite in serie A e nove presenze con la casacca azzurra dell’Under 21. Nell’ultima stagione il difensore ha militato nel Sion, in Svizzera.

foto instagram Persib