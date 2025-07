Ufficiale: Faye è un nuovo giocatore del Lorient. Arriva dal Bayer Leverkusen

29/07/2025 | 19:09:13

Faye è un nuovo giocatore del Lorient. Il comunicato: Il FC Lorient è lieto di annunciare oggi l’arrivo di Abdoulaye Faye (20 anni), difensore centrale proveniente dal Bayer Leverkusen, con la formula del prestito per una stagione. Approdato da poco in Germania, Faye ha giocato nelle passate stagioni nel campionato svedese con le maglie di Häcken e Örgryte, con cui ha collezionato in totale 34 presenze.

Foto: sito lorient