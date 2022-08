Ufficiale: Favilli alla Ternana

Andrea Favilli passa alla Ternana. L’attaccante arriva in Umbria con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto a favore del Genoa e sarà a disposizione della squadra sin da subito.

Di seguito il comunicato del club: “La Ternana Calcio comunica di aver acquisito dal Genoa C.F.C. le prestazioni sportive del calciatore Andrea Favilli. L’attaccante pisano, classe ’97, arriva a Terni con la formula del prestito annuale con opzione e contro-opzione. Andrea ha vestito la maglia azzurra 34 volte realizzando 8 gol tra Under 18, Under 19, Under 20 e Under 21. Inoltre vanta 95 gare e 19 reti tra Serie A, Serie B e Coppa Italia con le maglie di Juventus, Ascoli, Genoa, Hellas Verona e Monza. Benvenuto Andrea!”.

Foto: sito Ternana