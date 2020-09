Ufficiale: Favale in prestito al Cesena

Giulio Favale, difensore classe 1998 di proprietà della Reggiana, passa in prestito al Cesena. La sua nuova squadra lo ha annunciato con questa nota ufficiale:

“Il Cesena FC comunica di aver definito oggi l’acquisizione a titolo temporaneo dalla Reggiana del calciatore Giulio Favale.

Nato a Pisa il 25 gennaio 1998, il difensore esordisce tra i professionisti con il club nerazzurro: avviene nella stagione 2016/17 quando alle quattordici presenze nel campionato di Primavera ne unisce una in serie B. Nel Pisa colleziona altre tre presenze nella prima parte del campionato di serie C 2017/18 concluso con la maglia del Gavorrano (13). La stagione successiva fa tappa alla Lucchese dove scende in campo 34 volte mentre quella scorsa viene divisa a metà tra la Reggiana (16 partite) e la Pistoiese (sei)”.

