Ufficiale: Farroni nuovo giocatore del Siracusa

19/07/2025 | 13:00:40

Il portiere classe ’97, Alessandro Farroni, è stato annunciato come nuovo giocatore del Siracusa. Nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Catania e in carriera vanta oltre 100 presenze in Serie C. Era svincolato al termine del contratto con il Catania. In passato ha giocato con Perugia, Foligno, L’Aquila, Matera, Reggina, Juve Stabia, Reggina, Vis Pesaro, Bari e Alessandria.

FOTO: Logo Siracusa