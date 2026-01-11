Ufficiale: Farioli rinnova con il Porto fino al 2028

11/01/2026 | 21:51:39

Il Porto premia il grande lavoro di Farioli e annuncia il rinnovo del tecnico fino al 2028: “Il ciclo continua e l’ambizione rimane: l’FC Porto e Francesco Farioli hanno appena prolungato il loro contratto. In un momento cruciale della stagione sportiva, il club e l’allenatore hanno raggiunto un accordo per mantenere il loro legame per le prossime due stagioni e mezzo, fino al 30 giugno 2028. Il vice allenatore Felipe Sánchez, che in precedenza ha ricoperto lo stesso ruolo alla Real Sociedad e ha lavorato con Francesco Farioli anche a Karagümrük, Alanyaspor, Nizza e Ajax, entrerà ora a far parte dello staff tecnico della prima squadra. Lo spagnolo si unisce a Dave Vos, Lino Godinho, Lucho González e André Castro (vice allenatori), Callum Walsh (preparatore fisico), Osman Kul (analista), Iñaki Ulloa e Diogo Almeida (preparatori dei portieri). Francesco Farioli è arrivato al Porto a luglio ed è stato eletto Allenatore del Mese ad agosto. Sotto la sua guida, l’FC Porto ha completato il miglior primo tempo di stagione nella storia del calcio portoghese e vanta il miglior record difensivo in Europa: quattro gol subiti e 13 clean sheet in 17 partite.

Da quando l’allenatore italiano ha preso il comando, il Porto ha accumulato 23 vittorie, due pareggi e due sconfitte, segnando 57 gol e subendone 13 in 27 partite ufficiali. Nel campionato portoghese, l’FC Porto ha vinto 16 partite, pareggiandone solo una, ed è in testa alla classifica con 49 punti su 51 possibili, sette e dieci in più rispetto ai rivali di Lisbona.

Con Francesco Farioli alla guida, l’FC Porto è stato in svantaggio solo per 27 dei 1.530 minuti giocati finora in campionato (1,76% dei tempi regolamentari), ha vinto tutte le partite in trasferta ed è in una striscia di nove vittorie consecutive nella competizione.

Anche in Coppa di Portogallo, il loro percorso è stato impeccabile e, entrando nel penultimo turno della fase a gironi, i Dragons si trovano in una posizione tale da potersi qualificare direttamente agli ottavi di finale di Europa League.

Il 36enne allenatore ha già schierato 25 giocatori in questa stagione, dieci dei quali al debutto assoluto con la maglia biancoblu: Jan Bednarek, Alberto Costa, Victor Froholdt, Borja Sainz, Dominik Prpić, Luuk de Jong, Pablo Rosario, Jakub Kiwior, Ángel Alarcón e Yann Karamoh.

Nel cuore della Livraria Lello, un punto di riferimento della città dove si sente già a casa, Francesco Farioli ha rinnovato il suo impegno con l’FC Porto e continuerà a essere l’uomo incaricato di guidare la famiglia Porto”.

foto sito porto