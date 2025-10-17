Ufficiale: Falcinelli nuovo giocatore del Cittadella

17/10/2025 | 14:50:18

Il Cittadella ha annunciato il colpo Diego Falcinelli: “L’A.S. Cittadella comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive di DIEGO FALCINELLI. Attaccante classe 1991 nato a Perugia, Falcinelli vanta oltre 100 presenze in Serie A e 240 in Serie B. Debutta tra i professionisti con la maglia del Sassuolo e vestirà, sempre in B, anche quelle di Juve Stabia, Lanciano, Perugia, Modena e Spezia. Stagione da ricordare a livello personale quella 2016/17. Il Crotone, al debutto nella massima Serie, conquista una storica salvezza all’ultima giornata anche grazie alle sue reti, 13 in totale. In Serie A, oltre che con Sassuolo e Crotone, ha giocato con Fiorentina e Bologna. Esperienza da 13 reti anche nell’unica stagione fuori dai confini.Nel 2020/21 gioca a Belgrado con la Stella Rossa: 9 centri in campionato, 2 in Coppa e 2 in Europa League. Nell’ultimo campionato ha vestito la maglia dello Spezia, sfumato il sogno promozione solo in finale playoff contro la Cremonese. A Diego il nostro benvenuto a Cittadella ed un grosso in bocca al lupo per il prosieguo di stagione con la maglia granata!”

foto: sito cittadella