Dopo l’annuncio in grande stile di ieri, ora è ufficiale: Diego Falcinelli è un nuovo attaccante della Stella Rossa. Il giocatore arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Bologna. Ventinove anni, l’attaccante nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Perugia, in B, sempre in prestito dal Bologna, collezionando 25 presenze e tre gol.

Foto: sito ufficiale Stella Rossa