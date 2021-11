Ufficiale: Fabrizio Cacciatore riparte dalla D. Ha firmato con il Caldiero Terme

Fabrizio Cacciatore, ex difensore di Hellas e Chievo Verona, Cagliari e Sampdoria, dopo l’ultima esperienza con l’Ascoli in B, riparte dalla Serie D. E lo farà con i colori del Caldiero Terme.

Ecco l’annuncio, postato sul proprio account Instagram: “Riparto da qui con grinta e tanta voglia di tornare a giocare consapevole che non è una sconfitta ma solo un punto di partenza. Ringrazio chi mi ha dato fiducia e mi ha accolto facendomi già sentire a casa. Sono pronto per lottare con voi” @calciocaldieroterme #football #mylife #restart.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Cacciatore (@fabriziocacciatore12)

Foto: Instagram personale Cacciatore