Ufficiale: Fabio Silva è un nuovo calciatore del Borussia Dortmund

29/08/2025 | 17:31:05

Diventa ufficiale dopo giorni di avvicinamenti: Fabio Silva è un nuovo giocatore del Borussia Dortmund. I tedeschi hanno chiuso l’operazione investendo 22,5 milioni di euro più 4 milioni di bonus. Questo l’annuncio sul sito del Borussia: “Il club ha rafforzato il suo attacco ingaggiando con effetto immediato l’attaccante Fabio Silva dal Wolverhampton Wanderers. Il 23enne ha completato con successo le visite mediche e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030”.

foto sito Borussia