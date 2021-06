Ufficiale: Fabio Lupo nuovo ds dell’Ascoli

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver affidato a Fabio Lupo l’incarico di Direttore Sportivo fino al 30 giugno 2023. Per Lupo si tratta di un ritorno in bianconero dopo l’esperienza in massima serie nella s.s. 2005/06.

“Sono molto felice di essere tornato all’Ascoli per questa nuova bellissima avventura” – ha dichiarato subito dopo la firma il neo Direttore Sportivo.

Il Club di Corso Vittorio Emanuele accoglie con entusiasmo e soddisfazione il DS Lupo e gli augura un proficuo lavoro.

Il Dirigente sarà presentato agli organi di stampa la settimana prossima.

Foto: Logo Ascoli