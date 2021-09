Ufficiale: Fabio Cannavaro lascia il Guangzhou

Il Guangzhou FC ha ufficializzato sul social Weibo la rescissione del contratto di Fabio Cannavaro che quindi non è più l’allenatore del club cinese: “Dopo trattative amichevoli, il Guangzhou Evergrande ha deciso di rescindere il contratto di Fabio Cannavaro. Ringraziamo profondamente Fabio Cannavaro per il suo immenso sforzo e il suo contributo positivo al club, e gli auguriamo il meglio per il resto della sua carriera”. Questa notizia arriva alla luce dei recenti problemi finanziari della società cinese.

FOTO: Twitter ufficiale Cannavaro