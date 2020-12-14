Ufficiale: Fabio Borini è un nuovo giocatore del Karagümrük
14.12.2020 | 19:12
Il Karagümrük ha ufficializzato l’acquisto di Fabio Borini.
Come avevamo anticipato nel pomeriggio, il giocatore firmerà fino a giugno, con opzione per un altro anno.
Fabio Borini Karagümrük’te!🔥
Transfer dönemi başlamadan transfere başladık!
Takımımızdan ara transfer dönemi öncesi Fabio Borini hamlesi!
İtalya’da dünyaya gelen İngiltere’nin köklü kulüplerinden Chelsea’de kariyerine başlayan Borini daha sonra Swansea City’de forma giydi. pic.twitter.com/7Sz1b6o79X
— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) December 14, 2020
Foto: Twitter Karagümrük