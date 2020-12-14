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Ufficiale: Fabio Borini è un nuovo giocatore del Karagümrük

14.12.2020 | 19:12

Il Karagümrük ha ufficializzato l’acquisto di Fabio Borini.

Come avevamo anticipato nel pomeriggio, il giocatore firmerà fino a giugno, con opzione per un altro anno.

 

Foto: Twitter Karagümrük