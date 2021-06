Ufficiale: Fabio Bazzani lascia la panchina della Correggese

Dopo aver ricevuto l’incarico lo scorso 15 maggio, Fabio Bazzani ha deciso di lasciare la Correggese. Ecco il comunicato del club:

“Si è chiusa la stagione 2020/21 e in vista della prossima campionato si è concluso il rapporto con il direttore sportivo Marco Lancetti e il tecnico Fabio Bazzani, che ha guidato la squadra biancorossa nell’ultima parte di stagione.

Marco Lancetti era tornato a Correggio all’inizio della stagione sportiva 2020/21 contribuendo alla costruzione della rosa che ha dovuto affrontare questa difficile stagione, con la squadra biancorossa costretta a fermarsi diverse volte a causa di positività al Covid-19. Fabio Bazzani è invece arrivato a Correggio a metà maggio, guidando la squadra nell’ultimo mese di stagione dove la Correggese ha dovuto disputare un vero e proprio tour de force con tante partite ravvicinate a causa dei recuperi da dover disputare. Bazzani ha al suo attivo le vittorie con Bagnolese, Progresso, Sammaurese e Real Forte Querceta e il pareggio in rimonta contro il Fiorenzuola vincitore poi del campionato. Chiude la sua esperienza alla Correggese con 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte in 10 partite da allenatore dei biancorossi.

La società biancorossa ringrazia Marco Lancetti e Fabio Bazzani per la professionalità dimostrata e per tutto il lavoro che è stato svolto in questa stagione molto complicata a causa del Covid-19 e augura loro un grande in bocca al lupo per il proseguimento della propria carriera”.