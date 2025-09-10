Ufficiale: Fabianski torna al West Ham

“Il West Ham United è lieto di confermare che Lukasz Fabianski è tornato al club con un contratto fino alla fine della stagione 2025/26. Il popolare ex portiere della Polonia ritorna al London Stadium, dove ha già trascorso sette stagioni, disputando 216 partite, vincendo il premio Hammer of the Year nel 2019 e sollevando il trofeo della UEFA Europa Conference League nel 2023. Professionista esemplare, Fabiański ha accolto con entusiasmo l’opportunità di rimettersi i guanti e non vede l’ora di riunirsi ai compagni di squadra, vecchi e nuovi, a Rush Green. Tutti al West Ham United sono felici di dare il bentornato a Lukasz e gli augurano il meglio per questo suo secondo periodo con i colori Claret e Blue”.

Foto: X West Ham