Ufficiale: Ezinwa firma con la Reggiana. Contratto fino al 2028 con opzione per altre due stagioni

26/07/2026 | 12:58:54

La Reggiana ha annunciato di aver trovato un accordo con il difensore della Primavera Ashton Ezinwa per un contratto fino al 2028.

Ecco il comunicato:

“Ashton Ezinwa firma in granata un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione di rinnovo per due ulteriori stagioni.

Il difensore finlandese, classe 2008, ha messo insieme nell’ultima stagione 23 presenze tra campionato e playoff vestendo la maglia della Primavera granata.

Buona fortuna, Ashton!”.

Foto: sito Reggiana